Под Лувеньгой медведь рыбачил вместе с людьми

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-25T16:25:41+03:00

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Хоть и пугают, что медведи – хищники и в лесу с ними лучше не встречаться, но наблюдать за ними со стороны в их естественной среде обитания очень увлекательно. Жителям Кандалакши, отправившимся на рыбалку на залив недалеко от Лувеньги, выпал такой шанс, и они его не упустили.

- Сегодня ночью рыбаки «поймали» в объектив мобильного телефона очередного косолапого. Мишка сначала принимал водные процедуры, потом устроил дефиле вдоль берега и, наконец, найдя, чем перекусить, и умчался дальше, по своим «медвежьим» делам, - сообщает группа «Кандалакша Онлайн».

К слову, медведь вполне составил конкуренцию кандалакшским рыбакам, поскольку умело выловил в заливе рыбку. А вот на их предложение отведать булочку с чесноком никак не отреагировал.

Тем не менее, при встрече с хозяином леса стоит быть предельно осторожными. Напомним, меньше чем неделю назад в Малом Сафоно медведь задрал и утащил в лес здорового пса, сидевшего на цепи. Теперь его ищет госохотнадзор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/722278" frameborder="0"></iframe> Под Кандалакшей медведь рыбачил вместе с людьми.Косолапый устроил заплыв, профилировал по берегу и выловил рыбку. И все это на глазах у изумленных рыбаков. Автор: Кандалакша Онлайн! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU