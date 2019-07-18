В Геленджике на мурманчанку со скалы упал булыжник
Этим летом северян то и дело подстерегают злоключения на отдыхе. В Пензенской области утонул 16-летний подросток из Мурманской области. Под Сызранью семья с ребенком попала в аварию. В Туапсе семилетнего мальчика забыли в автобусе и он не смог уехать домой в Верхнетуломский. В Сочи мурманчанка погибла под колесами машины.
Очередная беда приключилась с жительницей столицы Заполярья в Геленджике 17 июля. 36-летняя северянка загорала в сосновом кемпинге у морского берега. Неожиданно со скалы у пляжа сорвался крупный камень, который упал туристке на ногу. После этого женщина не смогла ходить.
- На носилках ее подняли по склону до машины скорой помощи. После туристку госпитализировали, врачи оказали ей необходимую помощь, - сообщили в пресс-службе Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС».
Жизни северянки ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU