2019-07-18T16:30:11+03:00
Происшествия

В Геленджике на мурманчанку со скалы упал булыжник

Камень раздробил женщине ногу и она не смогла ходить
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Мурманчанка загорала на пляже, когда на нее упал камень со скалы. Фото: «Кубань-СПАС»Мурманчанка загорала на пляже, когда на нее упал камень со скалы. Фото: «Кубань-СПАС»
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Этим летом северян то и дело подстерегают злоключения на отдыхе. В Пензенской области утонул 16-летний подросток из Мурманской области. Под Сызранью семья с ребенком попала в аварию. В Туапсе семилетнего мальчика забыли в автобусе и он не смог уехать домой в Верхнетуломский. В Сочи мурманчанка погибла под колесами машины.

Очередная беда приключилась с жительницей столицы Заполярья в Геленджике 17 июля. 36-летняя северянка загорала в сосновом кемпинге у морского берега. Неожиданно со скалы у пляжа сорвался крупный камень, который упал туристке на ногу. После этого женщина не смогла ходить.

- На носилках ее подняли по склону до машины скорой помощи. После туристку госпитализировали, врачи оказали ей необходимую помощь, - сообщили в пресс-службе Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС».

Жизни северянки ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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