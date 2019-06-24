В Пензенской области утонул 16-летний подросток из Мурманска

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-24T09:20:54+03:00

Юноша из Мурманска хорошо плавал, но трагедия все равно случилась. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Вечером 22 июня в городе Сердобск Пензенской области в реке Сердоба искали пропавшего подростка. Он купался вместе с родителями в районе плотины и пропал. При этом, как рассказали местные жители, искали парня и в городе в надежде, что он просто незаметно от своих родителей ушел.

Однако позже стало известно, что утром 24 числа из реки достали тело юноши. Оказалось, что в Сердобск погибший приехал вместе с семьей.

- Он с Мурманска приехал, брат сказал. Ему 16 лет. Они там день рождения отмечали, - написала в группе "Подслушано в Сердобске" Юлия Лобова.

Со слов тех, кто знал юношу, он хорошо плавал. Но мог удариться головой под водой о камни, что и стало причиной трагедии.

Напомним, в прошлом году в Анапе погибла 10-летняя девочка, которая неудачно нырнула с маской.

ИСТОЧНИК KP.RU