В Сочи насмерть сбили мурманчанку, переходившую дорогу в неположенном месте
Смертельное ДТП произошло вечером, около 21.00, 17 июля в Сочи. Здесь в Адлерском районе у дома № 9Б на улице Урожайной два человека - 55-летняя жительница Мурманска и 60-летний местный житель - переходили дорогу в неположенном месте.
Как рассказали, на пешеходов наехал ВАЗ-2107, который не смог вовремя остановиться - из-за темноты было сложно оценить обстановку на дороге. Также, по предварительной версии, погибшие шли спиной к ехавшей машине и не заметили ее.
И мужчина, и женщина от полученных травм скончались на месте. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Личность погибшего мужчины устанавливается. Помощь врачей понадобилась 54-летнему водителю отечественной машины - та в результате ДТП перевернулась.
Напомним, 25 июня семья из Мурманской области попала в ДТП по Сызранью. В машину с северянами, где также находилась маленькая девочка, врезалась Toyota RAV-4.
В Сочи насмерть сбили мурманчанку.Видео: vk.com/chpsochi
ИСТОЧНИК KP.RU