В Сочи насмерть сбили мурманчанку, переходившую дорогу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-18T09:28:11+03:00

Женщина шла спиной к летевшей на нее машине [видео]

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Смертельное ДТП произошло вечером, около 21.00, 17 июля в Сочи. Здесь в Адлерском районе у дома № 9Б на улице Урожайной два человека - 55-летняя жительница Мурманска и 60-летний местный житель - переходили дорогу в неположенном месте.

Как рассказали, на пешеходов наехал ВАЗ-2107, который не смог вовремя остановиться - из-за темноты было сложно оценить обстановку на дороге. Также, по предварительной версии, погибшие шли спиной к ехавшей машине и не заметили ее.

И мужчина, и женщина от полученных травм скончались на месте. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Личность погибшего мужчины устанавливается. Помощь врачей понадобилась 54-летнему водителю отечественной машины - та в результате ДТП перевернулась.

Напомним, 25 июня семья из Мурманской области попала в ДТП по Сызранью. В машину с северянами, где также находилась маленькая девочка, врезалась Toyota RAV-4.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/720857" frameborder="0"></iframe> В Сочи насмерть сбили мурманчанку.Видео: vk.com/chpsochi

ИСТОЧНИК KP.RU