2019-06-25T16:04:35+03:00
Происшествия

Семья с ребенком из Мурманска попала в ДТП под Сызранью

В столкновении с двумя Toyota никто не пострадал
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Удар пришелся в боковую дверь Toyota Corolla. Фото: syzran-small.ru/news-39941Удар пришелся в боковую дверь Toyota Corolla. Фото: syzran-small.ru/news-39941
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Настала пора отпусков, и наши земляки все чаще стали попадать в неприятности на отдыхе. Напомним, в Пензенской области утонул 16-летний мурманчанин. А в Калининграде многодетная мама из столицы Заполярья потеряла 5-летнюю дочь.

Очередное ЧП случилось 25 июня под Сызранью. Toyota Corolla, в которой ехала семья из Мурманска - дедушка и мама с маленькой дочкой - столкнулась с Toyota RAV-4.

- Житель Мурманска за рулем японского кроссовера двигался по федеральной автодороге в направлении Самары - он вез в аэропорт дочь с маленьким ребенком. В этот момент со стороны улицы Гаражной выезжала вторая иномарка с местными номерами, которая не пропустила RAV-4. Удар пришелся в правую пассажирскую дверь, - сообщает сайт "Маленькая Сызрань".

Несмотря на серьезный удар, в аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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