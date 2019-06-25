Семья с ребенком из Мурманска попала в ДТП под Сызранью

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-25T16:04:35+03:00

В столкновении с двумя Toyota никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

Настала пора отпусков, и наши земляки все чаще стали попадать в неприятности на отдыхе. Напомним, в Пензенской области утонул 16-летний мурманчанин. А в Калининграде многодетная мама из столицы Заполярья потеряла 5-летнюю дочь.

Очередное ЧП случилось 25 июня под Сызранью. Toyota Corolla, в которой ехала семья из Мурманска - дедушка и мама с маленькой дочкой - столкнулась с Toyota RAV-4.

- Житель Мурманска за рулем японского кроссовера двигался по федеральной автодороге в направлении Самары - он вез в аэропорт дочь с маленьким ребенком. В этот момент со стороны улицы Гаражной выезжала вторая иномарка с местными номерами, которая не пропустила RAV-4. Удар пришелся в правую пассажирскую дверь, - сообщает сайт "Маленькая Сызрань".

Несмотря на серьезный удар, в аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU