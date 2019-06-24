Многодетная мама из Мурманска потеряла в Калининграде дочь

СЕГОДНЯ 15:02 2019-06-24T14:40:37+03:00

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У воды детям надо играть только под присмотром взрослым. Ведь беда может случиться даже с подростками, как это произошло в Пензенской области, где утонул 16-летний мурманчанин. Что уж говорить о дошколятах.

23 июня в полицию Калининграда поступил звонок - у Летнего озера нашли 5-летнюю девочку без родителей. На место стражи порядка поехали вместе с врачами скорой помощь - вдруг ребенку нужна медицинская помощь.

- Выяснилось, что мать оставила ее на детской площадке и ушла домой укладывать спать годовалого ребенка. Девочку передали законным представителям. Установлено, что за время ее нахождения одной противоправных действий с ней не происходило, - рассказали в УМВД России по Калининградской области.

Позже стали известны подробности этой истории. Девочка приехала в Калининград из Мурманска с мамой - в семье три ребенка. Полицейские проверили родителей и условия, в которых они живут с малышами. Нареканий не возникло.

Но все же с мамой ребенка провели профилактическую беседу.

- В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетней к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Проводится проверка, - уточнили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU