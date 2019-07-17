Заснувшего в автобусе школьника из Мурманской области забыли забрать домой из лагеря

Историю семилетнего мальчика из Мурманской области, который заснул и опоздал на поезд, узнала уже вся страна. Казалось бы, что такого, со всеми бывает.

Так-то так, только мальчик закемарил в автобусе, который вез его и других детей со смены в детском санаторно-оздоровительном лагере «Золотой колос» в Туапсе.

В этой ситуации много пробелов, над которыми сейчас ломают голову взрослые. Например, почему сопровождающие не проверили автобус, как водитель мог просто припарковать его, заблокировать двери и выйти. Почему во время посадки в вагон и после отправления поезда детей заново не пересчитали. Как старшая сестра, ехавшая вместе с мальчиком, не хватилась брата, хотя у нее были его вещи вплоть до телефона (но справедливости ради скажем, что с ребенка спрашивать в данном случае неправильно).

Мальчик проснулся в автобусе, понял, что вокруг никого. С трудом выбрался (хорошо, что водитель не закрыл окошко). Паниковать не стал – зашел в ближайший магазин и сказал, что ему нужна помощь.

А дальше закрутилось. Переполошились сотрудники лагеря, где отдыхал юный северянин, сопровождающие, которые везли детей до Мурманской области. Заволновалась мама, которая с отдыха встретила только дочь.

Сейчас историей занимаются в управление образования администрации Кольского района – «потерянный» мальчик живет в Верхнетуломском. Также проверку проводит прокуратура Мурманской области.

Естественной реакцией мамы мальчика было скорее забрать его с юга на север – и она потратила много нервов из-за этой кутерьмы, и мальчик был напуган и расстроен. Но все-таки было найдено другое решение этой проблемы.

- Ребенок остался на следующую смену в другом детском лагере, будет отдыхать у моря. Хочется подчеркнуть, что с мальчиком все в порядке, он здоров, у него есть все необходимое. Мы же сейчас разбираемся в этой истории. Пока нам не понятно, как такое могло произойти. Как мне стало известно, сотрудники лагеря, где отдыхал ребенок, должны были передать смену на железнодорожном вокзале сопровождающим. Почему не убедились, что все дети на месте? – возмущен уполномоченный по делам несовершеннолетних в Мурманской области Борис Коган.

Он не исключает, что представители мальчика могут обратиться с иском к лагерю о компенсации морального вреда. Сейчас Борис Семенович общается с коллегами из Краснодарского края, которые держат руку на пульсе и переживают за мальчика.