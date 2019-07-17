2019-07-17T13:18:31+03:00
Общество

Прокуратура проверит историю с семилетним мурманчанином, которого забыли на отдыхе в Краснодарском крае

Мальчик заснул в автобусе и не успел на поезд
Мария ПАШЕНКОВА
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Мальчик поневоле остался на вторую смену в детском лагере [снимок носит иллюстративный характер]Мальчик поневоле остался на вторую смену в детском лагере [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жительница Мурманска пожаловалась, что ее семилетний сын не вернулся домой из детского лагеря "Золотой колос", расположенном в Туапсинском районе Краснодарского края.

Мальчик после отдыха с другими детьми и сопровождающими поехал на железнодорожный вокзал.

- Сын уснул в автобусе. Дети все вышли из автобуса. Он проснулся - никого в автобусе не было, - рассказала мама ребенка РЕН ТВ.

С ее слов, взрослые не заметили, что в поезд сели не все дети. Мальчик же выбрался из пустого автобуса и зашел в первый попавшийся магазин, где попросил помощи. Телефона и вещей у него не было - их унесла старшая сестра, которая тоже не заметила отсутствия брата и села в поезд.

Как сообщают наши коллеги, мальчика хотели отправить домой, но потом оставили на еще одну смену в лагере.

Эта история заинтересовала правоохранительные органы - прокуратура уже начала проверку.

- Будут установлены все обстоятельства произошедшего, проверена деятельность должностных лиц и образовательной организации, заключивших договор оказания услуг отдыха и оздоровления детей в детском лагере, и органов управления образованием, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей, - сообщает прокуратура Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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