2019-06-26T11:23:50+03:00
Политика

Модернизацию авианосца "Адмирал Кузнецов" проведут на 35 заводе в Мурманске

На форуме "Армия-2019" было подписано соглашение о кредитовании ремонта доков
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Модернизация "Адмирала Кузнецова" состоится в Мурманске. Фото: REUTERSМодернизация "Адмирала Кузнецова" состоится в Мурманске. Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

ЧП с плавучим доком на 82 заводе в Росляково 30 октября 2018 года поставил под удар ремонт и модернизацию авианосца "Адмирал Кузнецов". Во время выхода корабля из дока на заводе произошел, по официальной версии, перебой с электричеством. Из-за этого сооружение затонуло, а на авианосец упал кран.

Сначала док планировали поднять. Потом рассматривался вариант, что "Адмирала Кузнецова" переведут в другое место для выполнения работ, хотя в данном случае составить конкуренцию 82-му СРЗ трудно.

В начале июня в Мурманске прошло срочное совещание, на котором решалась судьба модернизации. А ранее стало известно, что на заводе построят сухой супердок взамен утонувшего.

Сейчас же планы подкрепили рублем.

- Гордость Военно-морского флота России крейсер "Адмирал Кузнецов" планируется модернизировать на мощностях 35 СРЗ. На форуме "Армия-2019" было подписано кредитное соглашение, финансирование позволит провести модернизацию доков судоремонтного завода и начать докование и ремонт "Кузнецова", - сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Кредитное соглашение заключено с Промсвязьбанком.

- Проект существенно расширит возможности "35 СРЗ" в части ремонта крупнотоннажной морской техники – не только кораблей ВМФ, но и гражданских судов. Модернизация судоподъемных мощностей филиала обеспечит безусловное выполнение заданий оборонного заказа, и увеличит долю выручки от выполнения контрактов гражданского судоремонта, - пояснил заместитель генерального директора "Звездочки" Тимур Кильматов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске будут судить врача-педиатра, которую обвиняют в гибели 15-летней девочки от гриппа
В Мурманской области потеплеет до +20 градусов
В Мурманске не могут поймать израненного пса
На мусоросжигательном заводе в Мурманске тушили загоревшийся мусор
На выборы губернатора Мурманской области зарегистрировались два безработных жителя Нижегородской области
Пропавшего в Мурманске мужчину нашли мертвым недалеко от карьера
Девятый кандидат на выборах губернатора Мурманской области - Максим Белов от ЛДПР
Семья с ребенком из Мурманска попала в ДТП под Сызранью
Жена водителя, которого признали виновником аварии с главкомом ВДВ, просит оправдать мужа
Что потратишь – вернется! Экономь в отпуске и дома с МегаФоном благодаря 100% кэшбэку!
В поселке Ёнский ночью из окна выпал двухлетний ребенок, он получил перелом основания черепа
Попытка угона машины в Оленегорске попала на видео
В Мурманске пять часов спасали кошку Конфету, застрявшую в подъезде жилого дома
В Мурманске на 66-м году ушел из жизни бывший директор драмтеатра Олег Петерсон
В поезде Москва-Мурманск появится вагон для перевозки машин
Из-за жестокого убийства пса в приюте Апатитов возбудили уголовное дело
В Мурманске пропал мужчина на инвалидной коляске, который приехал посмотреть Север
Восьмым кандидатом на пост губернатора Мурманской области стал Кариб Гаджимагомедов
Улицу рядом с Рябиновой аллеей в Мурманске оцепили из-за коробки с конфетами и игрушками
В Мурманской области появилась интерактивная карта капремонта
В Терском районе гадюка пыталась напасть на людей
Спортсменам Мурманской области хотят платить за победы и призовые места на соревнованиях
Театр кукол в Мурманске сдадут к 1 сентября
"Сборная Снежногорска" поедет на "Голосящий КиВиН-2019"
Многодетная мама из Мурманска потеряла в Калининграде дочь
Глава Кольского района сообщил, что не имеет отношения к продаже здания бывшей школы в Териберке