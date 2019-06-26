Модернизацию авианосца "Адмирал Кузнецов" проведут на 35 заводе в Мурманске

СЕГОДНЯ 10:33 2019-06-26T11:23:50+03:00

На форуме "Армия-2019" было подписано соглашение о кредитовании ремонта доков

Изменить размер текста: A A

ЧП с плавучим доком на 82 заводе в Росляково 30 октября 2018 года поставил под удар ремонт и модернизацию авианосца "Адмирал Кузнецов". Во время выхода корабля из дока на заводе произошел, по официальной версии, перебой с электричеством. Из-за этого сооружение затонуло, а на авианосец упал кран.

Сначала док планировали поднять. Потом рассматривался вариант, что "Адмирала Кузнецова" переведут в другое место для выполнения работ, хотя в данном случае составить конкуренцию 82-му СРЗ трудно.

В начале июня в Мурманске прошло срочное совещание, на котором решалась судьба модернизации. А ранее стало известно, что на заводе построят сухой супердок взамен утонувшего.

Сейчас же планы подкрепили рублем.

- Гордость Военно-морского флота России крейсер "Адмирал Кузнецов" планируется модернизировать на мощностях 35 СРЗ. На форуме "Армия-2019" было подписано кредитное соглашение, финансирование позволит провести модернизацию доков судоремонтного завода и начать докование и ремонт "Кузнецова", - сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Кредитное соглашение заключено с Промсвязьбанком.

- Проект существенно расширит возможности "35 СРЗ" в части ремонта крупнотоннажной морской техники – не только кораблей ВМФ, но и гражданских судов. Модернизация судоподъемных мощностей филиала обеспечит безусловное выполнение заданий оборонного заказа, и увеличит долю выручки от выполнения контрактов гражданского судоремонта, - пояснил заместитель генерального директора "Звездочки" Тимур Кильматов.

ИСТОЧНИК KP.RU