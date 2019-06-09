В Мурманске пройдет срочное совещание по ремонту авианосца "Адмирал Кузнецов"

СЕГОДНЯ 15:02 2019-06-09T15:02:54+03:00

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В ночь на 30 октября прошлого года на судоремонтном заводе в Мурманске затонул док ПД-50. В тот момент там стоял авианосец "Адмирал Кузнецов", который встал на плановый ремонт и модернизацию. На палубу корабля упал кран. Аналогов погибшему доку не было, поэтому все работы оказались под угрозой срыва.

Правда, на прошедшем на этой неделе в Петербурге Международном экономическом формуе прошла информация, что основной ремонт будет закончен уже в следующем году, а в 2021-м состоятся испытания и авианосец будет передан флоту. Насколько это реально? Это обсудят 10 июня на срочном совещании в Мурманске, которое состоится на 35-м судоремонтном заводе под руководством главнокомандующего ВМФ Николая Евменова.

- Для завершения ремонта авианосцу требуется еще одно докование, его решено провести на мощностях 35-го СРЗ, но для этого их необходимо модернизировать. Компания-подрядчик требует для модернизации мощностей 35-го СРЗ два с половиной года, что автоматически срывает запланированные сроки сдачи корабля флоту в 2021 году. Объединенная судостроительная корпорация предлагает временную схему доковой операции, при которой сохраняются установленные сроки передачи корабля, но против этой схему выступает командование ВМФ, - пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.

Не исключается, что сроки ремонтных работ будут передвинуты.

Напомним, во время инцидента с краном "Адмирал Кузнецов" получил дополнительные повреждения, на устранение которых понадобились лишние 70 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU