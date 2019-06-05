2019-06-05T10:01:34+03:00
Происшествия

Пропавший у Чалмозера инвалид по слуху сам вышел на рыбаков

Александр Беляев нашелся живым, спустя двое суток
Елена МОЛОДЦОВА
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Александр Беляев сам вышел на рыбаков, которые помогли ему выбраться из лесной чащи. Фото: Из личного архива Александра БеляеваАлександр Беляев сам вышел на рыбаков, которые помогли ему выбраться из лесной чащи. Фото: Из личного архива Александра Беляева
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Ох, и заставил поволноваться своих родных, а заодно и волонтеров со спасателями 20-летний Александр Беляев. Напомним, молодой человек – инвалид по слуху – потерялся на рыбалке в районе Чалмозера еще 2 июня. Он вышел ненадолго из рыбацкого домика и пропал. Товарищи забили тревогу и вместе со спасателями и добровольцами прочесывали окрестности, но, как оказалось, спасение утопающего – дело самого утопающего.

- Я вернулся в Мончегорск, - сам сообщил о том, что нашелся, на своей странице в соцсетях Александр Беляев.

Правда, где все это время пропадал, предпочел не распространяться.

- Александр Беляев найден. Ночью он сам вышел на рыбаков. За ним приехал брат и отвез домой в Мончегорск. Сообщение об этом поступило в 15:35 4 июня, - сообщили «КП» в Единой дежурно-диспетчерской службе Ковдорского района.

Напомним, в этом сезоне это уже третий случай. 22 мая на реке Лотте пропал 38-летний рыбак , которого спустя несколько дней нашли живым. А потом на озере Куосмеярви велись поиски 41-летнего жителя Заполярного – к сожалению, мужчина утонул в одной из промоин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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