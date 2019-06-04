2019-06-04T13:36:47+03:00
Происшествия

В районе Чалмозера пропал 20-летний инвалид по слуху

Александр Беляева вышел из рыбацкого домика и не вернулся
Елена МОЛОДЦОВА
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Александр Беляев пропал в лесу на рыбалке. Фото: ЕДДС Ковдорского районаАлександр Беляев пропал в лесу на рыбалке. Фото: ЕДДС Ковдорского района
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Уже третьи сутки спасатели прочесывают лес у Чалмозера в поисках 20-летнего жителя Мончегорска.

- 2 июня Александр Беляев, инвалид по слуху, вместе с товарищами был на рыбалки. Молодой человек ненадолго вышел из домика и пропал, - рассказывают в ЕДДС Ковдорского района.

Сейчас окрестности Чалмозера прочесывают сотрудники Кандалакшского спасательного отряда, волонтеры, родственники и полиция Ковдора. Всю возможную информацию просят сообщать по телефонам: 112, (81535) 50-112 или 102.

Напомним, это уже третий случай за этот сезон. Сначала на реке Лотте пропал 38-летний рыбак Виталий Кара, которого, к счастью, спустя несколько дней нашли живым. А потом на озере Куосмеярви искали 41-летнего жителя Заполярного – мужчина утонул в одной из промоин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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