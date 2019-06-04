В районе Чалмозера пропал 20-летний инвалид по слуху
Уже третьи сутки спасатели прочесывают лес у Чалмозера в поисках 20-летнего жителя Мончегорска.
- 2 июня Александр Беляев, инвалид по слуху, вместе с товарищами был на рыбалки. Молодой человек ненадолго вышел из домика и пропал, - рассказывают в ЕДДС Ковдорского района.
Сейчас окрестности Чалмозера прочесывают сотрудники Кандалакшского спасательного отряда, волонтеры, родственники и полиция Ковдора. Всю возможную информацию просят сообщать по телефонам: 112, (81535) 50-112 или 102.
Напомним, это уже третий случай за этот сезон. Сначала на реке Лотте пропал 38-летний рыбак Виталий Кара, которого, к счастью, спустя несколько дней нашли живым. А потом на озере Куосмеярви искали 41-летнего жителя Заполярного – мужчина утонул в одной из промоин.
ИСТОЧНИК KP.RU