На берегу реки Лотты ищут 38-летнего рыбака, у которого при себе были только спиннинг, паспорт и мобильник
Летний сезон поисковых работ заблудившихся и пропавших любителей леса в Мурманской области открыт. В разгар рабочей неделе спасательная операция развернулась в районе Верхнетуломского водохранилища, где пропал 38-летний мурманчанин Виталий Кара.
- У меня пропал брат. Вместе с другом он отправился на рыбалку на 182 километр по автодороге Мурманск – Верхнетуломский – КПП Лотта. В ночь с 19 на 20 мая Виталий переплыл на другой берег реки Лотты, чтобы порыбачить на озере, взяв с собой только спиннинг, паспорт и мобильный телефон. Но он в тех местах бесполезен – связи нет. В назначенное время брат не вернулся, а лодка так и стоит на том месте, где он ее оставил. Тревогу забил друг, - рассказывает сестра пропавшего рыбака Марина Фролова.
Сейчас на Лотте пропавшего Виталия Кара ищут четыре сотрудника МЧС и трое родственников, но для такой обширной территории такого количества людей мало. Марина Фролова просит помощи в поисках ее брата. С мурманчанкой можно связаться в сосцетях.
ИСТОЧНИК KP.RU