2019-05-27T12:44:35+03:00
Происшествия

В Печенгском районе рыбак утонул в одной из промоин на озере Куосмеярви

Следы, ведущие к опасной полынье, обнаружил сотрудник полиции
Варвара РУСЛАНОВА
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Тело погибшего рыбака подняли на берег и доставили на берег. Фото: Северо-Западный РПСОТело погибшего рыбака подняли на берег и доставили на берег. Фото: Северо-Западный РПСО
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Настоящей трагедией обернулась рыбалка для 41-летнего жителя Заполярного. Мужчина отправился поудить рыбку на озеро Куосмеярви и погиб.

- Северянин уехал на рыбалку еще в пятницу, 24 мая, и обещал вернуться на следующий день. Но к условленному месту встречи не вышел ни в субботу, ни в воскресенье. Родственники обратились в полицию, - рассказывают в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряд МЧС России.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на предполагаемое место рыбалки и заметили на льду цепочку следов, ведущих к промоинам. Полицейские вызвали спасателей, которые обследовали полыньи и обнаружили мужчину. Тело погибшего рыбака подняли на поверхность и уже на берегу передали полицейским.

Напомним, на прошлой неделе на реке Лотта искали 38-летнего Виталия Кару, который отправился на одно из озер поудить рыбку, и не вернулся к назначенному времени. К счастью, спустя сутки заплутавшего мурманчанина живым нашли спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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