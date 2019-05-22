Мурманчанина, пропавшего на реке Лотта, нашли живым

СЕГОДНЯ 16:51 2019-05-22T16:51:38+03:00

На его поиски были кинуты пять спасателей и две единицы техники

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Хорошо то, что хорошо кончается. Вот и рыбалка двух товарищей на реке Лотта, несмотря на ЧП, к счастью, закончилась благополучно. Напомним, вечером 22 мая стало известно, что 38-летний Виталий Кара пропал в районе 183 километра автодороги Мурманск - Верхнетуломский - КПП Лотта. Мужчина переплыл на лодке на другой берег реки, чтобы поудить рыбку, и в назначенный срок не вернулся. Тогда его друг, с которым они вместе и приехали на лоно природы, забил тревогу. Больше двух суток ушло на его поиски.

- Пять человек и две единицы техники обследовали озера и лес в районе, где пропавший рыбак оставил лодку. На ночь поиски были приостановлены, а в 8.00 их снова возобновили, - рассказали в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

И не зря. Несколько часов назад стало известно, что Виталия Кару нашли живым. Где он так долго пропадал и почему не вернулся на место к назначенному срок, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU