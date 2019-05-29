Рыбакам-любителям в Мурманской области разрешат ловить краба

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-29T08:53:19+03:00

Совсем скоро камчатского краба можно будет ловить совершенно легально, правда, не в промышленных масштабах. Фото: Александр ГЛУЗ

Об этом Андрей Чибис попросил главу Росрыболовства Илью Шестакова, и тот пошел на встречу

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Два дня в Заполярье работал московский десант, среди которого были замечены и представители генпрокуратуры России, и сотрудники Росрыболовства. Они совещались, посещали Мурманский морской рыбный порт и снова совещались. Но в итоге смогли достигнуть ряда договоренностей. Например, уже в этом году курсанты из МГТУ смогут пройти практику на некогда мурманском барке «Седов», а осенью на нем же отправиться в кругосветку. Но, как оказалось, это далеко не все приятные новости.

- Врио губернатора Мурманской области Андрея Чибис попросил разрешить любительский вылов краба в регионе. Думаю, что после его теперь уже официального обращения, будут внесены соответствующие поправки в правила рыболовства. Также оговорим суточную норму и ограничения по орудиям лова. Все формальности постараемся уладить до конца года, - отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Что же новость, действительно, радостная, если учесть сколько рыбаков-любителей попадают под уголовную ответственность за вылов камчатского краба, а ведь полакомиться деликатесом хочется. Разумеется, грядущие изменения в правила рыболовства не затронут браконьеров, которые добывают этого членистоногого едва ли не в промышленных масштабах.

ИСТОЧНИК KP.RU