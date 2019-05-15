На трассе «Кола» госномер выдал контрабандиста с крабами на 4 миллиона рублей

15 Май 11:59 2019-05-15T12:49:33+03:00

Регистрационный знак оказался неразличимым на старенькой «Ладе», что и вызвало подозрение у дорожной полиции

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В Мурманской области добывается множество «даров моря», которые вывозятся в другие регионы, главным образом, в столицу. Добрая доля такой транспортировки ведется черным методом. В первую очередь, это касается камчатского краба, которого контрабандой вывозят с Кольского полуострова. Бизнес прибыльный: за вкусный морепродукт отлично платят.

На днях полиция Мурманской области вновь пресекла контрабанду камчатского деликатеса. Сделать это удалось благодаря смекалке инспекторов ГИБДД. Недаром считается, что с годами у дорожных полицейских вырабатывается почти сверхъестественный «нюх» на нарушителей. По крайней мере, в нашем случае это подтвердилось.

На днях сотрудники полиции заметили подозрительную легковушку в районе поселка Пушной.

- За управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками был остановлен ВАЗ-21140, за рулем которого находился 39-летний мурманчанин. При осмотре транспортного средства обнаружены 15 коробок варено-мороженного камчатского краба, общим весом более 300 килограммов, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Как заявят позже эксперты, ущерб биоресурсам оценивается в 4 с половиной миллиона рублей. Сейчас 39-летнего водителя Lada допрашивают. Понятное дело, северянин был всего лишь исполнителем в длинной контрабандной цепочке. Но именно через него полиция надеется выйти на других участников, так сказать, «крабьего подполья».

ИСТОЧНИК KP.RU