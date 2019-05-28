Курсанты МГТУ снова смогут проходить практику на барке «Седов»

СЕГОДНЯ 17:34 2019-05-28T17:52:32+03:00

А еще 40 мурманчан примут участие в кругосветках в честь 75-летия Великой Победы

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Два года прошло с тех пор, как знаменитый барк «Седов» уплыл из Мурманска в Калининград, а северяне так и не могут смириться с потерей. Жители Кольского полуострова даже писали петицию президенту России Владимиру Путину о возвращении судна в родную гавань, но решение осталось без изменения.

Шанс проходить практику на судне у курсантов Мурманского государственного технического университета был весьма призрачным. Теперь же ситуация изменилась.

- Росрыболовство сделало подарок ко дню рождения Мурманской области. Мы возвращаем в практику стажировки курсантов нашей «мореходки» на барке «Седов». В этом году 78 курсантов отправятся на судно постигать азы морского дела. Еще 40 человек осенью 2019-го отправятся в кругосветные путешествия на барках «Седов» и «Крузенштерн» по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, - сообщил радостную новость врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, сегодня в Заполярье работает глава Росрыболовства Илья Шестаков. В рамках поездки он побывал Мурманском морском рыбном порту.

ИСТОЧНИК KP.RU