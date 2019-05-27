В Мурманской области неделю работает комиссия генпрокуратуры

СЕГОДНЯ 16:55 2019-05-27T17:48:32+03:00

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В марте 2019 года Алексей Захаров был назначен заместителем генерального прокурора России, и в это же время Андрей Чибис стал врио губернатора Мурманской области. Сегодня они встретились в правительстве Заполярья, чтобы обсудить проблемы нашего региона.

– Вызовы, с которым мы столкнулись, это и порядок в сфере ЖКХ, и долги предприятий по зарплате. В связи с чем я обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке и по его поручению Алексей Юрьевич здесь - помогает нам навести порядок, – объяснил журналистам Андрей Чибис. – Это не позволит никому продолжать нарушать закон, как это часто происходит сегодня.

Оказалось, что подчиненные Захарова работают в регионе уже неделю.

– По поручению Юрия Чайки бригада генпрокуратуры выехала в Мурманскую область. Посмотрели, что происходит в сфере ЖКХ, побеседовали с руководителями управляющих организаций, предприятий, где имелась задолженность по зарплате. Мы сегодня провели эффективное, и, надеюсь, плодотворное мероприятие. Результаты имеются. Намечена дорожная карта, – прокомментировал итоги совещания Алексей Захаров. – Уверен полностью, что у вас будет наведен порядок. Потому что в стране есть и положительные примеры, я работал в Московской области. Там давно налажена работа управляющих компаний.

Подвижки уже есть. Одно мурманское предприятие в преддверии совещания понимая, что получит предостережение от генеральной прокуратуры, погасило долги перед 200 работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU