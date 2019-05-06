2019-05-06T13:44:25+03:00
Дом. Семья

В Мурманскую область прилетели лебеди

Белоснежную стаю заметили на озере в Никеле [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Белоснежные лебеди добрались до севера Мурманской области. Фото: скриншот видеоБелоснежные лебеди добрались до севера Мурманской области. Фото: скриншот видео
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Природа Мурманской области уже почти проснулся от зимней спячки. Вышли из берлог медведи, все чаще северяне стали видеть лосей, уток.У берегов Териберки ходят стаи косаток, пугая рыбаков. Есть еще одна верная примета ухода зимы - на Кольский полуостров прилетели лебеди.

Первых белоснежных птиц заметили под Кандалакшей еще в конце апреля. А теперь они добрались до севера региона.

Так, стаей любовались в Никеле на озере Куэтсъярви.

Напомним, в Мурманской области живут лебедь-кликун и малый или тундровый лебеди. Оба вида занесены к региональную Красную книгу. Охотиться на них строго запрещено.

Также северян просят не кормить гренландских тюленей, которые в эти дни приплывают в Кандалакшский залив. От угощения они, особенно детеныши, жиреют, ленятся и становятся легкой добычей.

Лебеди прилетели в Мурманскую область.Видео: Инна Михальчук

ИСТОЧНИК KP.RU

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