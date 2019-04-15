В Мурманске на Чумбарова-Лучинского утки колонизируют лужи

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-15T12:39:30+03:00

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- Это нонсенс! Я такого еще не видела! Смех и грех! - говорит эмоциональный голос за кадром.

Да и как тут не удивиться? На видео, опубликованном в соцсети 14 апреля, творится настоящий «беспредел». В одном из мурманских дворов купаются утки в большой луже. Птицы с удовольствием плавают, полощут клювы и отфыркиваются. Одним словом, чувствуют себя в луже как дома; лучше чем на озере. Заметив из окна, как 2 обнаглевшие кряквы принимают водные процедуры, северянка схватилась за смартфон. И начала снимать.

- Вы себе представьте, какие у нас глубокие лужи во дворе?! Вот смотрите - это двор. И у нас плавают утки! Значит, с лужи станет озеро, - почти с отчаяньем в голосе говорит за кадром автор видео, мурманчанка Татьяна Садовая.

Как пояснила женщина корреспонденту «КП», утки купались на улице Чумбарова-Лучинского, 46. Водоплавающие птицы недолго гостили во дворе 5-этажки. Обе кряквы улетели в тот же день. Не то подались на Кольский залив поблизости, не то «дернули» на Семеновское озеро.

Проблема широких луж в мурманских дворах не нова. Горожане сталкиваются с ней каждый год. Совсем недавно громадные лужи перекрыли доступ к союзу ветеранов войны.

Мурманские утки заселяют городские лужи.Автор: Татьяна Садовая

ИСТОЧНИК KP.RU