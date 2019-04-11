2019-04-11T13:59:08+03:00
Общество

В Мурманске лужи и колейность заблокировали доступ в «Союз ветеранов войны и труда»

Управляющая компания обещает расчистить двор на Ленина, 51 уже на следующей неделе
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманске огромные лужи и скользкие рытвины блокируют доступ к "Союзу ветеранов". Бабушки и дедушки идут словно сквозь окопы...В Мурманске огромные лужи и скользкие рытвины блокируют доступ к "Союзу ветеранов". Бабушки и дедушки идут словно сквозь окопы...Фото: Екатерина КОНОТОП
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Проще одержать победу над реальным врагом, чем «выйти сухим из воды» на коммунальном фронте. В этом убедились жители областного центра. Чтобы попасть в госучреждение «Мурманский союз ветеранов войны и труда», бабушки и дедушки вынуждены прыгать, скользить и сдавать такие нормы ГТО, что спецназ позавидует.

Шутки-шутками, но к «Союзу ветеранов» и правда не подойти. Подъезд учреждения на проспекте Ленина, 51 забаррикадирован. Виновато ужасное состояние дороги: колейность, ледовые пласты, огромные лужи. Придомовая территория напоминает поле битвы, изрытое окопами, испещренное минами.

Добраться до этой двери ох как непросто! Фото: Екатерина КОНОТОП

Добраться до этой двери ох как непросто!Фото: Екатерина КОНОТОП

«Не смешите! Во всех мурманских дворах тоже самое!», скажете Вы, и будете правы. Но именно здесь, под крышей 5-этажки на Ленина, располагается «Союз ветеранов». Как Вам такое отношение к ветеранам?! Мы связались с управляющей компанией, которая следит за территорией.

- Мы совсем недавно оттуда вывозили снег. Да и «долбильщик» на участке побывал - пол-двора раздолбал. На следующей неделе мы туда погрузчик отправим для вывоза снега. Это будет примерно в понедельник-вторник, когда ожидается плюсовая температура. Раньше никак! Сейчас все замерзло и лед просто не разбить. Уже пытались - даже на пару сантиметров не берет. А лужи осушать бесполезно, такой техники даже в природе нет, - пояснили «КП» в руководстве управляющей компании «ЖЭК».

Стоит отметить, что это ежегодная проблема. Причина всем давно известна. Снег не вывозят в день выпадения, и он твердеет: образуется ледовый пласт с ямами и колейностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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