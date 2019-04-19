2019-04-19T13:32:45+03:00
Общество

В Мурманской области туристы видели следы медведя

Косолапые должны начать просыпаться только на следующей неделе
Елена МОЛОДЦОВА
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Туристы заметили следы медведя, но самого хозяина леса, к счастью, не встретили. Фото: Артур ШинкарукТуристы заметили следы медведя, но самого хозяина леса, к счастью, не встретили. Фото: Артур Шинкарук
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Весна идет, весне дорогу! А вместе с природой, как водится, просыпаются и медведи. Внимательные северяне уже приметили первого пробудившегося после зимней спячки косолапого.

- Следы мишки заметили недалеко от границы с Финляндией. Их обладателя, к счастью, встретить не довелось, - сообщил о своих наблюдениях туристический гид Артур Шинкарук.

Замеченный северянами косолапый стал, как говорится, первой ласточкой. Однако проснулся он вполне в положенное время.

- У нас пока нет информации, что медведи проснулись. Традиционно они пробуждаются после 24 апреля – в начале мая на них уже открывается охота. Но косолапый вполне может встать с берлоги раньше времени, если, например, не нагулял летом достаточно жира. Второй вариант место спячки оказалось плохо обустроенным или его начало подтапливать. Ну, и, в-третьих, мишку могли разбудить наши доблестные снегоходчики, - рассказал обо всех особенностях этих животных Валентин Барашков, и.о. начальника отдела государственного охотничьего надзора министерства природы Мурманской области.

Тем не менее, охотникам и рыбакам стоит держать ухо востро. После зимы мишки просыпаются и рыщут по лесу в поисках пропитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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