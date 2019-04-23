В Кандалакшу приплыл гренландский тюлень

СЕГОДНЯ 16:30 2019-04-23T16:30:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На дворе разгар календарной весны, а значит, в Кандалакшу на льдинах из горла Белого моря приплывают маленькие гренландские тюлени.

- Пока морской обитатель замечен только в одном единичном экземпляре, но, возможно, в этом году их будет немало, и мы сможем понаблюдать за ними в их естественной среде обитания, - сообщает группа «Кандалакша онлайн».

Смотреть можно, а вот кормить и тем более обижать нельзя. Напомним, уже были случаи, когда гренландские тюлени становились жертвами местных жителей.

- Конечно, глядя на этих малышей, рука так и тянется погладить и покормить их. Но лучше этого не делать, это дикие звери, и они должны самостоятельно научиться охотиться и добывать себе пропитание. Тюлени очень быстро социализируются и начинают потребительски относиться к человеку, а это чревато тем, что когда придет время, они не уйдут обратно в Баренцево море и могут погибнуть. Белое море не сможет их прокормить, - объясняют «КП» в Кандалакшском государственном природном заповеднике.

Но если сил отказать себе в удовольствие покормить гренландских тюленей нет, то делать это стоит только до середины мая, чтобы у гостей из Баренцева моря осталось время на обучение столь необходимым для дальнейшего выживания навыкам.

ИСТОЧНИК KP.RU