Пострадавших при взрыве газа в Ловозере лечат в стационаре в Мурманске

СЕГОДНЯ 10:18 2019-01-22T10:37:17+03:00

Ловозеро приходит в себя после взрыва газа в гараже. Фото: СКР по Мурманской области

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Пять дней прошло с момента ЧП, которое произошло в Ловозеро на прошлой неделе. Напомним, 17 января в гараже «Мурманоблгаза» взорвался баллон с газом. Хлопок оказался достаточно мощным, чтобы обрушить одноэтажное строение и погубить одного из находящихся в нем сотрудников. В воскресенье, 20 января, жители Ловозеро простились Юрием Сулентьевым, активным участником «Праздника Севера». А сегодня в министерстве здравоохранения Мурманской области рассказали о судьбе двух мужчин, также получивших травмы при взрыве газа.

- Оба пострадавших находятся в стационаре города Мурманска. Состояние пациентов оценивается, как стабильное. Все необходимые медикаменты имеются в достаточном количестве, лечение оказывается в полном объеме, - уточнили в ведомстве.

Тем временем, расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», продолжается. По предварительной версии самого «Мурманоблгаза», сотрудники грубо нарушили технику безопасности, загнав в гараж автоцистерну с голубым топливом.