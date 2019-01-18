Взрыв газа в Ловозере: автоцистерну, ставшую причиной катастрофы, нельзя было держать в гараже

СЕГОДНЯ 11:57 2019-01-18T12:17:05+03:00

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Начало нового года ознаменовано целой серией трагедий, связанных с пропан-бутаном - в Магнитогорске, Шахтах и даже в Париже. Наверное, каждый из нас боялся, что нечто подобное произойдет и в Мурманской области. К сожалению, дурные предчуствия оказались небеспочвенными. В Заполярье тоже прогремел взрыв газа.

Поздним вечером 17 января несчастье случилось в поселке Ловозеро. Причем, взрыв произошел в здании, принадлежащем самому «Мурманоблгазу» - в гаражном боксе. Один северянин погиб, еще двое пострадали. Глава компании согласился пообщаться с «КП» и рассказал ключевые подробности.

- На первый взгляд, кажется, что причиной было очень грубое нарушение техники безопасности. Все трое пострадавших - наши сотрудники. Мужчина, который скончался, работал слесарем по эксплуатации, один из пострадавших - водитель. Они возвращались с рейса и заправили автоцистерну в Апатитах для работы на следующий день. Затем они завели автоцистерну в гараж, а делать этого нельзя, без специальной подготовки, иначе испарения скапливаются в закрытом помещении. Предположительно, взорвалась топливная система под капотом двигателя, - пояснил нам гендиректор «Мурманоблгаза» Вячеслав Колганов.

Все эти данные сугубо предварительные. Следователи еще не закончили работу на участке. Решается вопрос о компенсации пострадавшим и семье погибшего при взрыве. Кстати, сама цистерна (большой бак с газом) уцелела при взрыве машины - сказалась надежная защита. Уже опубликовано видео с последствиями разрушительного ЧП.