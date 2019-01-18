Следком опубликовал видео с осмотра гаража в Ловозере, где взорвался газ

СЕГОДНЯ 10:43 2019-01-18T12:01:09+03:00

От ЗИЛ-130, выпущенного 25 лет назад, практически ничего не осталось

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С наступлением утра становится известно все больше подробностей с места ЧП в Ловозере. Там около 19.00 17 января в одноэтажном гараже на улице Вокуева произошел хлопок газовоздушной смеси в газовом баллоне, на котором работал ЗИЛ-130. Здание обрушилось на площади 70 квадратных метров.

На видео, которое опубликовал следственный комитет, хорошо видно руины. Под ними погребен и сам виновник взрыва - ЗИЛ, прослуживший людям верой и правдой 25 лет, и УАЗ-452, известный в народе, как «буханка».

Напомним, ЧП не обошлось без пострадавших. Один человек погиб, а еще двоих увезли в больницу.

- У одного мужчины - термические ожоги лица. Второй пострадал сильнее: переломы ноги, а также термические ожоги лица, грудной клетки и живота. Оба находятся в больнице, - уточняет старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.