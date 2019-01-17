2019-01-17T23:00:54+03:00
Происшествия

Источник: Из-за хлопка газа в Ловозере погиб активный участник "Праздника Севера"

Мужчина, тело которого нашли под завалами, работал оленеводом
Ника СВЕТЛОВАМаргарита ХОВАНСКАЯ
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Тело погибшего нашли под завалами разрушенного гаража. Фото: murmansk.sledcom.ruТело погибшего нашли под завалами разрушенного гаража. Фото: murmansk.sledcom.ru
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Стали известны подробности ЧП, случившегося вечером 17 января в Ловозере. Напомним, здесь в одном из гаражей на улице Вокуева произошел хлопок газа в баллоне машины.

Из-за этого строение было частично разрушено. Под завалами нашли тело 49-летнего мужчины, еще двое его коллег получили ожоги и различные травмы. Их доставили в больницу.

По данным источника "КП", погибшего звали Юрий Сулентьев. Эта фамилия хорошо известна в Ловозере. Мужчина работал оленеводом, а также принимал активное участие в "Празднике Севера".

И погибший, и пострадавший были работниками Ловозерского газового участка Апатитского филиала ОАО "Мурманскоблгаз", хлопок произошел в гараже при административном здании.

В данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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