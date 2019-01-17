2019-01-17T22:53:16+03:00
Происшествия

В Ловозере из-за хлопка газа погиб мужчина, двое пострадали

ЧП произошло из-за баллона в гараже
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Тело погибшего нашли под завалами разрушенного гаража. Фото: МЧС по Мурманской областиТело погибшего нашли под завалами разрушенного гаража. Фото: МЧС по Мурманской области
Изменить размер текста:

Около 19.00 17 января в одноэтажном гараже в Ловозеро на улице Вокуева произошел хлопок газовоздушной смеси в газовом баллоне, на котором работала машина. В момент, когда все случилось, автомобиль "Зил" стоял в гараже. Само помещение обрушилось на площади 70 квадратных метров.

Со слов очевидцев, хлопок был такой силы, что в домах поблизости задрожали стекла, хлопок было слышно почти за километр от места ЧП.

- Погиб мужчина 1969 года рождения, двое пострадавших - 35 и 44 лет - госпитализированы с ожогами и телесными повреждениями, степень тяжести которых уточняется. Личности мужчин установлены, все они работали в одной организации, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

По уточненным данным, тело погибшего нашли под завалами. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Как сообщил врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области полковник внутренней службы Евгений Фролов, информация доведена до руководства регионального ведомства. На место направлена оперативная группа Оленегорского пожарно-спасательного гарнизона. Работают следователи, следователи-криминалисты Следственного комитета РФ по Мурманской области. Для ликвидации последствий были задействованы 37 человек и 11 единиц техники.

На место происшествия выехал заместитель руководителя следственного управления Степанов Кондратий Федорович, руководитель следователи-криминалисты отдела криминалистики. Следователи мончегорского отдела осматривают место происшествия.

Ход и результаты проверки взяты на контроль руководителем следственного управления. Также проверку проводит прокуратура Мурманской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Источник: Из-за хлопка газа в Ловозере погиб активный участник "Праздника Севера"
Исследование о коррупции: в Мурманской области взятка теряет популярность
Крещенские купания в ЗАТО Александровск отменяются
Спецслужбы выезжали в центр Мурманска из-за елки
«Живая классика» запускает серию бесплатных образовательных вебинаров для жителей Мурманской области
Мурманское судно «Кузьма Минин» арестовали в Великобритании
Крещение в Мурманске-2019: праздничные службы в храмах, освящение воды
Мурманские зоозащитники попросили Госдуму отменить ЦВСЖ
Из Мурманска отменили сразу два рейса в Москву и Череповец
Губернатор Мурманской области предложила продавать на почте вместо пива лекарства
Центр имени Пирогова хочет стать главным по оказанию медпомощи на всей трассе Северного морского пути
Пенсионер из Мончегорска зарезал молодого мужчину из-за мобильника
В Кировске кондуктор высадила 7-летнюю девочку на мороз на незнакомой остановке
В Мурманске уничтожили 60 килограммов киви неизвестного происхождения
В Кировске Всероссийский день снега отметят футболом
В Карелии 36-летний житель Мурманской области разбился на снегоходе
За неделю в Мурманской области 8 человек подхватили грипп
Искатели "Лего" нашли на пляже в Эмиратах записку от мурманских ученых
В Мурманской области цены на бензин подскочили на 50 копеек
В Ковдоре к дереву привязали умирать немецкую овчарку