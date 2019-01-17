В Ловозере из-за хлопка газа погиб мужчина, двое пострадали

Около 19.00 17 января в одноэтажном гараже в Ловозеро на улице Вокуева произошел хлопок газовоздушной смеси в газовом баллоне, на котором работала машина. В момент, когда все случилось, автомобиль "Зил" стоял в гараже. Само помещение обрушилось на площади 70 квадратных метров.

Со слов очевидцев, хлопок был такой силы, что в домах поблизости задрожали стекла, хлопок было слышно почти за километр от места ЧП.

- Погиб мужчина 1969 года рождения, двое пострадавших - 35 и 44 лет - госпитализированы с ожогами и телесными повреждениями, степень тяжести которых уточняется. Личности мужчин установлены, все они работали в одной организации, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

По уточненным данным, тело погибшего нашли под завалами. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Как сообщил врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области полковник внутренней службы Евгений Фролов, информация доведена до руководства регионального ведомства. На место направлена оперативная группа Оленегорского пожарно-спасательного гарнизона. Работают следователи, следователи-криминалисты Следственного комитета РФ по Мурманской области. Для ликвидации последствий были задействованы 37 человек и 11 единиц техники.

На место происшествия выехал заместитель руководителя следственного управления Степанов Кондратий Федорович, руководитель следователи-криминалисты отдела криминалистики. Следователи мончегорского отдела осматривают место происшествия.

Ход и результаты проверки взяты на контроль руководителем следственного управления. Также проверку проводит прокуратура Мурманской области.