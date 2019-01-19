Жители Ловозера помогают семье мужчины, который погиб из-за хлопка газа

СЕГОДНЯ 17:45 2019-01-19T17:45:17+03:00

Юрия Сулентьева хорошо знали в Ловозере, селяне отзывают о нем как о достойном человеке. Фото: vk.com/lovozerie

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Большое горе пришло в одну из семей Ловозера. 17 января погиб Юрий Сулентьев. Его тело нашли под завалами гаража, где случился хлопок газовоздушной смеси в газовом баллоне.

Мужчину хорошо знали в родном селе и не только - он был активным участником "Праздника Севера". Земляки отзываются о нем как о хорошем муже, отце и друге. Поэтому в стороне от такой беды не остались.

- Слова соболезнования мы можем подкрепить и участием в нуждах семьи, все знают, какие затраты придется понести. Хотя ничто не сможет сейчас заглушить боль от утраты дорогого человека, все же в наших силах подставить плечо и хоть чем-то помочь. Друзья, все желающие финансово поддержать семью Юрия могут переводить средства на карту его супруги Елены по номеру телефона 8911-346-74-22, - сообщает группа "Ловозерцы".

Желающих помочь оказалось так много, что лимит перечисления денег был быстро исчерпан. Поэтому тем, кто хочет помочь, советуют воспользоваться онлайн-банком.

Прощание с Юрием Сулентьевым состоится 20 января.