«Тела находятся в машинном отделении»: родные погибших при крушении «Фаворита» просят не лишать их возможности похоронить родных

Четыре человека погибли в крушении судна "Фаворит" в Белом море.

5 октября в Белом море затонуло частное судно «Фаворит», которое шло в Мурманск из Геленджика. Как рассказали «КП»-Мурманск» родные находившихся на борту, курс пришлось изменить, и судно внезапно попало в шторм. Крушение произошло почти в километре от берега, сейчас «Фаворит» лежит на глубине 10 метров.

Из пяти человек, находившихся на судне, спастись смог только Кирилл Комиссаров. 5 октября он потерял маму Оксану, которую пытался дотащить до берега, а также отца Константина (владел судном) и дядю Михаила (работал механиком). На утро после трагедии у берега нашли тело капитана Андрея Ардуванова, а вот Константин и Михаил числятся пропавшими без вести.

- Во время крушения судна Константин и Михаил Комиссаровы находились в машинном отделении и там остались. На сегодняшний день судно лежит на дне, на правом борту, в районе села Кашкаранцы, вместе с телами наших родных. Левый борт судна виден над поверхностью воды, а вход в машинное отделение - на глубине примерно 6 метров. Сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области нам сообщили, что у них нет возможности попасть в машинное отделение и достать наших погибших родных. Но как же так, нам нужно по-христиански их похоронить. Они что, останутся там навсегда?! Такое бездействие ведь недопустимо, - рассказала Анастасия Куртукова, сестра выжившего Кирилла.

Находившиеся на борту успели надуть спасательный плот, но к берегу он пришел пустым.

Как уточнили в МЧС, водолазы уже 10 раз спускались к «Фавориту», но безуспешно. Родные погибших в Белом море попытались обратиться в частные компании, чтобы за свой счет достать тела. Однако и тут возникли проблемы: за 300 - 350 тысяч рублей частники готовы сделать прорези в машинном отделении, но вот поднимать тела никто не берется.

- Да и суммы для оказания помощи - огромные и для нас неподъемные, нам ведь предстоит хоронить четверых членов нашей семьи, - продолжает Анастасия.

Сама она находится в декрете, ее брат только что вернулся из армии, а двоюродный брат Юрий – сын погибшего Михаила Комиссарова – служит по контракту, воспитывает двух маленьких детей. Лишних денег нет. Сейчас они обращаются к губернатору Мурманской области за помощью.

- Мы потеряли четверых наших родных, с трудом переживаем эту трагедию, и осознание того, что тела наших родных до настоящего времени находятся в машинном отделении судна, не дает нам покоя. Просим также рассмотреть вопрос о транспортировке судна «Фаворит» в порт Мурманск, так как на борту находятся личные вещи и документы наших родителей, - пишет Анастасия.

Напомним: по факту крушения «Фаворита» возбуждено уголовное дело.

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