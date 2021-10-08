В Мурманске пойдет под суд группа бутлегеров, торговавших подпольным алкоголем

Мужчинам может грозить до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Фото: скрин видео

В Мурманске завершилось расследование уголовного дела в отношении трех бутлегеров. Их обвиняют по части 6 статьи 171.1 УК РФ "Приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере" и части 4 статьи 180 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенные группой".

Известно, что в 2019 году 34-летний предприниматель, зная людей, заинтересованных в поставке немаркированного алкоголя для розничной продажи, организовал поставку подпольного спиртного клиентам за денежное вознаграждение. Для этого северянин создал организованную преступную группу - привлек в качестве участников еще двух мужчин.

- Мужчина-организатор через знакомых подыскивал в других регионах России поставщиков немаркированного алкоголя и организовывал его доставку в Мурманскую область. Двое других участников отвечали за прием и хранение спиртной продукции, а затем за его сбыт в торговых точках Заполярья, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Деятельность организованной группы в итоге пресекли полицейские при силовой поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии. Правоохранители провели 20 обысков, в ходе которых изъяли более 9 тысяч бутылок алкоголя на сумму около 2 миллионов рублей, документы и другие вещественные доказательства.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Бутлегерам может грозить до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

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