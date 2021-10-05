Следком на транспорте возбудил уголовное дело после крушения судна "Фаворит" в Белом море

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта" по факту крушения маломерного судна "Фаворит" в Белом море.

- 5 октября частное судно под управлением судоводителя, 1972 года рождения, с 4 пассажирами на борту вышло в Кандалакшский залив в районе села Кашкаранцы для рыбалки, где из-за ухудшившейся погоды произошло затопление судна - все пассажиры и капитан оказались в воде, - сообщили в пресс-службе следкома на транспорте.

Спасателям удалось обнаружить молодого человека и женщину - их на судне доставили на берег. По предварительным данным, один из спасенных погиб от переохлаждения. Остальных троих человек продолжают искать. Поиски осложняются из-за сильных волн и порывистого ветра.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства следственного управления.

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