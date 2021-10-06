"Сын тащил маму на себе, она умерла у него на руках": как произошла трагедия с затонувшим судном "Фаворит" в Белом море

Девушка выжившего мурманчанина рассказала "КП"-Мурманск", что же произошло в день трагедии. Фото: Личный архив

5 октября в районе села Кашкаранцы в Белом море произошло ЧП - затонуло частное прогулочное судно "Фаворит", на борту которого находились пять человек.

Спасти пока что удалось лишь одного из них - 20-летнего Кирилла Комиссарова, которого уже выписали из больницы. Его мать Оксана Комиссарова погибла, как и капитан Андрей Ардуванов - его тело нашли у берега. Отец Кирилла, Константин Комиссаров, был владельцем судна. Его и его брата - механик Михаил Комиссаров все еще ищут. Поиски осложняются сильным ветром и двухметровыми волнами.

Девушка выжившего мурманчанина рассказала "КП"-Мурманск", что же произошло в день трагедии.

Отчалив в воскресенье, 3 октября, из Беломорска, вместе со своей семьей Кирилл возвращался домой на катере в Мурманск. Рыбачить никто не собирался.

Отец Кирилла со своим братом остались в машинном отделении и не смогли спастись, а капитан судна, сам Кирилл и его мама выбрались из катера. Фото: МЧС

- Погода была хорошей, все было нормально. Пробоин в корпусе не нашли, двигатель был исправен. Уже вечером того дня они подходили к берегу Кольского полуострова, но с ними связались военные и сказали, что они находятся в квадрате учений. За ними отправили военный корабль, который их сопровождал до безопасной зоны, - поделилась Валерия, передавая слова молодого человека.

Из безопасной зоны северяне вышли утром 4 октября, а спустя несколько часов резко начался шторм. Они пытались добраться до Кандалакши, но это было трудно, так как судно шло против волн и ветра. Так продолжалось до утра 5 октября, когда и произошло непоправимое.

- Когда заметили, что вода попала в машинное отделение, Кирилл, его отец Константин и механик Михаил спустились туда и устранили течь, стали откачивать воду. Константин сказал сыну подняться в рулевую рубку и доложить об устранении утечки капитану Андрею. Кирилл поднялся, доложил, и как раз в этот момент большая волна накрыла катер - судно положило на бок и начало затапливать, - рассказала девушка.

Отец Кирилла со своим братом остались в машинном отделении и не смогли спастись, а капитан судна, сам Кирилл и его мама выбрались из катера. Они втроем плыли на спасательном круге к берегу. Добраться до суши живым удалось лишь одному.

Матери Кирилла было 47 лет. А его отец 6 октября должен был отметить свой 49-й день рождения... Фото: МЧС

- Кирилл тащил маму на себе и она умерла у него в руках, еще до приезда скорой помощи, а капитана он был не в силах тащить. Его тело нашли утром. Михаила и Константина нужно искать на борту с помощью водолазов, - отметила Валерия.

Матери Кирилла было 47 лет. А его отец 6 октября должен был отметить свой 49-й день рождения...

Спасатели уже нашли "Фаворит" - оно лежит в нескольких метрах от берега, но обследовать его не могут из-за сильных волн.

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