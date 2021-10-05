В Белом море тонет частное судно, на борту пять человек

На борту терпящего бедствие судна находится пять человек. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Белом море в эти минуты тонет частное судно "Фаворит", на борту которого - пять человек.

По предварительной информации, ЧП произошло у Терского берега из-за пробоины. Все подробности устанавливаются. В МЧС держат ситуацию на контроле.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

МЧС Мурманской области предупредило северян, что 5 октября в регионе бушует сильный ветер. Как уточнили "КП"-Мурманск" в гидрометцентре, в порывах он достигает 15 - 17 м/с. Это может помешать спасательной операции.

Около 17.00 стало известно, что в районе поисков нашли спасательный плот и двух человек, их везут в Умбу на скорой В дороге одна из найденных пассажиров скончалась от переохлаждения. Рядом с местом крушения других, зарегистрированных на выход в море, судов, которые могли бы прийти на помощь, не оказалось.

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