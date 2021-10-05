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Происшествия5 октября 2021 14:37

В Белом море тонет частное судно, на борту пять человек

По предварительной информации, судно получило пробоину
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
На борту терпящего бедствие судна находится пять человек.

На борту терпящего бедствие судна находится пять человек.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Белом море в эти минуты тонет частное судно "Фаворит", на борту которого - пять человек.

По предварительной информации, ЧП произошло у Терского берега из-за пробоины. Все подробности устанавливаются. В МЧС держат ситуацию на контроле.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

МЧС Мурманской области предупредило северян, что 5 октября в регионе бушует сильный ветер. Как уточнили "КП"-Мурманск" в гидрометцентре, в порывах он достигает 15 - 17 м/с. Это может помешать спасательной операции.

Около 17.00 стало известно, что в районе поисков нашли спасательный плот и двух человек, их везут в Умбу на скорой В дороге одна из найденных пассажиров скончалась от переохлаждения. Рядом с местом крушения других, зарегистрированных на выход в море, судов, которые могли бы прийти на помощь, не оказалось.

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ЧППроисшествия: ЧПВ Белом море затонуло частное судно "Фаворит"