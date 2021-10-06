Спасатели МЧС нашли затонувшее в Белом море судно "Фаворит"

По словам находящихся на месте, они видят его киль. Фото: МЧС/КП

Спасатели МЧС обнаружили затонувшее 5 октября в Белом море частное судно "Фаворит". Сделать это удалось во время отлива, судно лежит в несколько сотнях метров от берега. По словам находящихся на месте, они видят его киль.

- В районе крушения "Фаворита" очень плохая погода - сильный ветер и волны, поэтому водолазы не могут пока его обследовать. Есть вероятность, что во время прилива судно будет меньше качаться, тогда можно будет проникнуть в трюмы, - рассказал источник "КП" в спасательных кругах.

По одной из версий, внутри "Фаворита" могут находиться тела двух пропавших членов команды. Напомним: спастись смог только один мужчина, единственная женщина на борту умерла от переохлаждения, а утром 6 октября у берега нашли тело капитана. Всего на судне было пять человек. Как рассказал единственный выживший, у "Фаворита" сломался двигатель, а пока его чинили, погода начала резко портиться, судно стало крениться и затонуло.

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