В Белом море продолжают искать двух пропавших мужчин с судна "Фаворит"

Единственная женщина на судне умерла от переохлаждения, тело капитана нашли у берега на следующее утро после трагедии. Фото: МЧС

5 октября в Белом море затонуло судно "Фаворит". Сейчас оно лежит на глубине почти 10 метров примерно в километре от берега - рядом с селом Кашкаранцы. На борту находились пять человек, спастись смог только один.

Единственная женщина на судне умерла от переохлаждения, тело капитана нашли у берега на следующее утро после трагедии. Еще двух мужчин с "Фаворита" ищут. По одной из версий, их тела могут находиться в затопленных трюмах. Но уже третий день подряд работе водолазов мешает погода.

Как рассказала "КП"-Мурманск" девушка Кирилла Комиссарова - единственного выжившего во время крушения, - сейчас ищут братьев Константина и Михаила Комиссаровых (отца и дядю Кирилла).

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