Появилось видео с места крушения судна "Фаворит" в Белом море

Участники поисковой операции ждут прилива. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

5 октября в Белом море затонуло частное судно "Фаворит". Из пяти человек на борту спастись смог только один, еще двоих ищут. Спасатели также обнаружили само судно, которое лежит недалеко от берега.

"КП"-Мурманск" публикует видео с место крушения. По кадрам видно, что киль "Фаворита" можно разглядеть с суши, однако из-за сильного волнения моря водолазы не могут обследовать помещения судна. Участники поисковой операции ждут прилива.

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