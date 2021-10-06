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Происшествия6 октября 2021 14:16

Появилось видео с места крушения судна "Фаворит" в Белом море

Два человека погибли, еще двоих ищут, один выжил
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Участники поисковой операции ждут прилива.

Участники поисковой операции ждут прилива.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

5 октября в Белом море затонуло частное судно "Фаворит". Из пяти человек на борту спастись смог только один, еще двоих ищут. Спасатели также обнаружили само судно, которое лежит недалеко от берега.

"КП"-Мурманск" публикует видео с место крушения. По кадрам видно, что киль "Фаворита" можно разглядеть с суши, однако из-за сильного волнения моря водолазы не могут обследовать помещения судна. Участники поисковой операции ждут прилива.

Видео с места обнаружения затонувшего судна "Фаворит" в Белом море

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