В Ура-Губе браконьер пытался уехать от пограничников и попал в ДТП

В отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении. Фото: ПУ ЗАР

В Ура-Губе пограничники задержали крабового браконьера, который перевозил незаконно добытые морские деликатесы. Тот, испугавшись ответственности, попытался скрыться от правоохранителей, однако его машина перевернулась. Водитель не пострадал.

- Мужчина оказался членом преступной группы. У него изъяли автомобиль и 251 комплект конечностей камчатского краба общим весом более 80 килограмм. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, составил более 1,8 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

В отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

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