В Мурманской области поймали браконьеров с крабом на 2,5 миллиона рублей

Обратно в море удалось выпустить 69 особей краба. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области сотрудники погрануправления по западному арктическому региону задержали трех браконьеров, которые незаконно выловили 374 килограмма камчатского краба. Общий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам России, составил 2,5 миллиона рублей.

- У злоумышленников изъяли 350 комплектов конечностей краба, лодку и мотор к ней, автомобиль "УАЗ", 2 прицепа и 21 крабовую ловушку, - сообщили в ведомстве.

Обратно в море удалось выпустить 69 особей краба.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении любителей морских деликатесов по части 3 статьи 256 УК РФ "Незаконный вылов водных биологических ресурсов".

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