Затонувший в Белом море "Фаворит" лежит на глубине 10 метров

"Фаворит" шло из порта Геленджик в Мурманск, у Терского берега судно попало в шторм, когда ветер в порывах достигал 20 м/с, а волны были до 2 метров. Фото: МЧС/КП

5 октября в Белом море, вблизи села Кашкаранцы, затонуло частное судно "Фаворит". Из пяти человек на борту, четверо из которых были родственниками, спастись смог только один.

"Фаворит" шел из порта Геленджик в Мурманск, у Терского берега судно попало в шторм, в ходе его ветер в порывах достигал 20 м/с, а волны были до 2 метров.

- В настоящее время установлено местонахождение судна, которое находится на глубине около 10 метров, на расстоянии около километра от береговой линии, ведутся водолазные работы. Продолжается поиск пассажиров маломерного судна сотрудниками Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, Мурманского спасательного координационного центра ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики», а также Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области, - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Напомним: по факту крушения "Фаворита" возбуждено уголовное дело. Потерпевших двое - единственный выживший пассажир судна и его сестра.

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