Берега реки Умба завалены мертвой горбушей

Жители Умбы возмущены поведением рыбаков. Фото: скиншот видео

Горбуша хорошо заходит в реку по нечетным годам, а 2021 год как раз такой. Огромное стадо рыбы заполонило реку Умба - множество рыбаков на лодках и с берега вылавливает вкусную рыбу. Ее уже да солить некуда - везут по городам и весям области и близлежащих регионов.

Но проблема в том, что в целях экономии места рыбаки шкерят рыбу прямо на берегу, иногда просто выбрасывая неподходящие под личные стандарты экземпляры. Берега реки Умба заполнены хвостами, головами, тушками рыбы. Местные жители жалуются, что все это гниет в прибрежной воде и на берегу.

- Даже воды негде набрать! Посмотрите, что творится! - жалуется Алексей Чернышев в паблике "Мурманск".

Кстати, норвежцы уверены, что такое поголовье горбуши - это результат экспериментов российских ученых, который ни к чему хорошему не приведет, поскольку нарушает экологическое равновесие.

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