Спустя два года после закрытия "Громады": что происходит со знаменитой баней

С 1 октября 2019 года "Громада" обнесена забором. Фото: novosti-murmanskoy-oblasti.ru

В сентябре 2019 года с боем закрылся банно-оздоровительный комплекс «Громада». Напомним: тогда его обнесли забором, как объяснили северянам в мэрии, из-за угрозы обрушения здания. Первомайский округ остался без бани, на которой замок висит до сих пор. «КП»-Мурманск» узнала, что сейчас происходит с «Громадой».

Здание, в котором находился комплекс, а также разные магазины и т. д., принадлежит АО «Здоровье», подконтрольному администрации города. К арендаторам «Громады» у них было много претензий: неуплата аренды, незаконная перепланировка здания и другое. При этом владельцы комплекса придерживались другой точки зрения: не платили потому, что за свой счет привели помещения в порядок, нарушений нет.

Сотрудники отстаивали свое место работы: срезали замки, ломали забор, заходили внутрь, принимали гостей, даже когда им отключали свет. Но потом работу «Громады» запретили через суд.

А что было дальше?

17 февраля Октябрьский районный суд обязал АО «Здоровье» в течение двух месяцев выполнить техническое обследование строительных конструкций объекта недвижимости «Здание бани № 5» (так официально называется строение, которым владеет общество). Пока шло изучение, работу всех арендодателей приостановили. ООО «Громада» не раз пыталось оспорить это решение, но вплоть до октября 2020 года попытки были безуспешны.

- В результате технического обследования состояния технических конструкций здания, проведенного ООО «ПИКТехпроект», были выявлены повреждения, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии части технических конструкций, как ограниченно работоспособных и аварийных. В ходе осмотра были зафиксированы значительные изменения объемно-планировочных решений здания на всех этажах, - сообщили «КП»-Мурманск» в администрации города. - На сегодняшний день произведены демонтажные работы на аварийно опасных участках оборудования, демонтаж систем отопления, водоснабжения, вентиляции, а также вышедших из строя элементов внутренней отделки.

До 1 октября должны быть разработаны проекты реконструкции здания и внутренних сетей. Планируется, что все переделки в «Громаде» устранят и вернут все в первоначальный вид.

- На сегодняшний день начаты работы по восстановлению внутренней отделки, проект реконструкции кровли также находится в процессе разработки. Окончание восстановления здания и ввод в эксплуатацию банного комплекса запланированы на 1-й квартал 2023 года, - уточнили в мэрии.

Что появится в здании после того, как ремонт закончится, пока неизвестно.

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