Вместо "Громады" в Мурманске пообещали открыть другую баню

Банный комплекс «Громада» - крупнейший в Мурманске - закрыт уже четыре месяца. Все это время горожане переживают, что негде помыться и попариться, а администрация облцентра, АО «Здоровье» и представители «Громады» ищут правду в суде.

68 миллионов на ветер?

Напомним, что закрывали баню экстренно: в ночь на 1 октября сюда пришли сотрудники ЧОПа и сказали, что людям находиться в здании на Щербакова, 9 нельзя. Потом вокруг вырос забор, у которого стояли недоумевающие посетители.

Конфликт между руководством комплекса и собственником здания в лице АО «Здоровье» начался из-за денег и документов. Напомним: «Громада» уже несколько лет занималась переделкой помещений, где разместились парные, душевые, бассейны (в том числе джакузи на крыше) и прочее. Все это стоило недешево – почти 68 миллионов рублей, поэтому руководство комплекса обозначило все работы как неотделимые улучшения, и обратилось к собственнику с предложением учесть потраченные деньги в счет платы за аренду.

-20 миллионов, потраченных на улучшения, были учтены, - пояснил глава Мурманска Андрей Сысоев.

В АО «Здоровье» смотрят на ситуацию иначе, чем их оппоненты в суде. В частности, что «Громада» задолжала почти 64 миллиона рублей, да и все работы – сомнительные.

- Должна быть проектно-сметная документация, акт ввода в эксплуатацию и т.д. Выяснилось, что у «Громады» всего этого нет, хотя долгое время нас уверяли, что с документами все в порядке. Позже экспертами комитета градостроительства и территориального развития были обнаружены технологические нарушения: трещины в фундаменте, протечки, нарушение несущих конструкций. В таком виде эксплуатировать здание нельзя, - рассказал заместитель главы администрации города Мурманска Руфат Синякаев.

Руфат Синякаев пояснил, что с владельцами "Громады" пытались договориться.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Кто с топором придет...

Октябрьский районный суд запретил эксплуатацию здания без проекта и экспертизы, договор аренды был расторгнут и снят с регистрации и, конечно, ее владельцы с этим не согласились.

- Когда мы пришли в здание, там ничего не было. Бывшее руководство «Здоровья» согласовало нам все изменения. Это капитальный ремонт, плавательные бассейны, парилки, гидроизоляция, ливневка, вентиляция, - пояснил «КП» владелец «Громады» Владимир Власенков. - Мы не видели документов, что есть серьезные повреждения у здания.

Сразу после закрытия в октябре сотрудники бани пришли с топорами, сломали забор, выбили стеклянную дверь и попали внутрь. В парилках снова стало жарко, а посетители поплыли в бассейнах. Потом «Громаду» то открывали, то закрывали, в ней выключали свет. 7 января у Щербакова,9 сгорела машина без двигателя, рядом также стояли металлически бочки с огнем. В полицию было подано заявление, что это был умышленный поджог (кто именно попросил разобраться в ситуации, в УМВД по Мурманской области не уточняют).

- Эксплуатация здания представляет реальную опасность для людей. Другая сторона имеет право считать по-другому. Я как человек, несущий ответственность за жизнь каждого мурманчанина, не могу к этому легкомысленно относиться, - пояснил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

В мэрии пояснили, что пытались договориться с «Громадой» по долгам, не раз предлагали рассрочку. И та сторона, вроде как, и пошла на контакт, но предложила рассрочку на 50 лет, с чем в администрации не могли согласиться. Суд первой инстанции встал на сторону АО «Здоровье» и администрации города – «Громаде» запретили работать в здании из-за долгов.

Закрытие бани мурманчане восприняли неоднозначно. Одни равнодушно относятся к тому, кто именно будет работать в доме №, главное, чтобы было, где помыться. Другим же принципиально, чтобы там была именно «Громада». Ситуация вокруг нее заставила северян выйти на одиночные пикеты и начать собирать подписи под петицией и обращением во всевозможные инстанции.

Баня будет!

Какая же судьба у здания на Щербакова?

- Слышатся возгласы, что здание администрацией города уже продано. Но это не так. Мы предлагали «Громаде» купить здание (его стоимость оценивается в 50-60 миллионов рублей), но услышали в ответ, что им это не интересно. В свою очередь, владельцы комплекса предлагали нам создать общество с ограниченной ответственностью, но условия для нас были плохими. При нашей предполагаемой доли участия в 70% в составе совета директоров от администрации был бы только один представитель, - рассказал Руфат Синякаев.

В администрации города говорят уверенно – сносить его не будут. На этой неделе эксперты из фирмы Санкт-Петербурга начнут экспертизу, на которую отвели 45 дней.

- Проекты неотделимых улучшений будут или учтены, или нет. Исследование покажет, что еще надо сделать со зданием. Потом здесь опять откроется баня, но не «Громада». Это будет или само АО «Здоровье» или добросовестный арендатор, - рассказал о планах Андрей Иванович.

А Евгений Никора пояснил, что конфликт вокруг «Громады» показал, что городу не хватает таких комплексом, поэтому их надо создавать с привлечением частных инвесторов. Пока что АО «Здоровье» будет заниматься двум другими своими банями – на улице Советской и проспекте Ленина.