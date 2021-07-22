Лучшие школы Мурманска: куда отправить учиться ребенка

В какую именно школу отправить ребенка, чтобы он точно получил знания и не скучал на уроках. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске насчитывается порядка 50 общеобразовательных учреждений, в которых дети грызут гранит науки. Вопрос в том, в какую именно школу отправить ребенка, чтобы он точно получил знания и не скучал на уроках.

Мы составили список лучших учебных заведений в Мурманске, основывая на таких данных, как итоги конкурса «Учитель города», «Учитель года», количество успешно сдавших ЕГЭ учеников и в том числе стобальников, всероссийские смотры-конкурсы школ и т.д.

Мурманская гимназия №3

Гимназия регулярно участвует и побеждает в различных образовательных конкурсах, а процент педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, от общего числа учителей составляет 78%. К слову, в 2021 году учителей начальных классов этой гимназии наградили за высокие достижения в сфере педагогической деятельности.

Преподаватели помогают школьникам получать позитивный социальный опыт, эффективно используют различные образовательные технологии, в том числе дистанционные и электронного обучения.

Есть профильные классы: естественно-научный и гуманитарный и программа углубленного изучения английского языка.

Адрес: улица Челюскинцев, 14. Телефон: 8 (815) 242-35-21, сайт gym3murmansk.ucoz.ru

Мурманская гимназия №2

Выпускники гимназии часто показывают отличное качество знаний при сдаче экзаменов, набирая от 70 до 100 баллов.

Четыре педагога имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 6 преподавателей стали победителями конкурса «Лучшие учителя России». 10 преподавателей награждены знаками «Отличник просвещения» и «Почетный работник общего образования».

85% педагогического коллектива имеют высшую и первую квалификационную категорию. Ученики регулярно становятся призерами олимпиад, побеждают в различных соревнованиях. Недавно школа одержала победу на всероссийском смотре-конкурсе «Школа года-2021».

Есть естественно-научный и гуманитарный классы.

Адрес: проспект Ленина, 59. Телефон: 8 (815) 245-66-22, сайт 2gimn51.ru/index.php

Мурманская гимназия №8

По словам губернатора Мурманской области Андрей Чибиса, это одна из самых передовых гимназий Мурманска. Кстати, ее директором была Ольга Дзюба, которая сейчас является министром образования Мурманской области. В этом году выпускница гимназии набрала 100 баллов сразу по двум предметам - русскому и английскому языкам.

Есть технологический (транспортно-логистический), естественно-научный и гуманитарный классы.

Адрес: улица Книповича, 35к2. Телефон: 8 (815) 244-64-11, сайт www.gimnazia8.ru

Мурманский политехнический лицей

Мурманский политехнический лицей является одним из самых оснащенных в регионе учебных заведений. Для учащихся предоставлены электронные доски и дневники, поливалентный зал и лингафонный кабинет, цифровая библиотека и лаборатория робототехники.

Образовательное учреждение - неоднократный призер и победитель соревнований по робототехнике регионального и всероссийского уровня, а его учителя часто завоевывают звания «лучших» на различных конкурсах.

За высокий уровень качества образования коллектив Мурманского политехнического лицея получал награду от губернатора Мурманской области.

Есть инженерный, медицинский и социально-экономический классы.

Адрес: улица Папанина, 10.Телефон: 8 (815) 245-73-56, сайт mplmurmansk.ru

Мурманский международный лицей

Одно из лучших учебных заведений столицы Заполярья, которое из года в год показывает высокие результаты. Это не только успехи в школьной программе, олимпиадах, но и заслуги в международных связях со странами Скандинавии, Германией, Францией.

В лицее действует театральный курс на немецком языке, коллектив которого побеждает в международных фестивалях и является одним из лучших в России. Учреждение тесно взаимодействует с Московской высшей школой экономики и сотрудничество с Кембриджским университетом.

Кстати, в этом году преподаватель Мурманского международного лицея стала заслуженным учителем России.

Лицей предлагает несколько классов с профильным обучением - технологический, естественно-научный и гуманитарный.

Адрес: Ледокольный проезд, 23. Телефон: 8 (815) 244-16-95, сайт mml.ucoz.org

Мурманский академический лицей

На протяжении последних лет регулярно входит в топ-500, топ-100 «Лучших школ Российской Федерации» наравне с международным и политехническим лицеем. Многие педагоги лицея носят звания «Почетный работник общего образования» и «Отличник народного просвещения», два преподавателя являются кандидатами наук.

Более 40 лет на базе учреждения действует научное общество школьников «Радикал». Ребята активно участвуют во многих мероприятиях разного уровня – от муниципального до всероссийского, становятся победителями и призерами интеллектуальных марафонов, регат, турниров, фестивалей.

В 2020-ом учителем года Мурманской области стал преподаватель истории и обществознания из этого лицея - Вячеслав Пославский.

Есть авиационный и социально-экономический классы.

Адрес: улица Аскольдовцев, 9/22. Телефон: 8 (815) 243-31-35, сайт gymnasium4.ru/new/

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске на улице Старостина построят жилой дом. Стоимость контракта - 12 миллионов рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru