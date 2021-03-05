Преподаватель Мурманского международного лицея стала заслуженным учителем России

Труд преподавателя отмечен многочисленными благодарностями и грамотами.

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоили преподавателю Мурманского международного лицея Александре Ивановне Еремеевой. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Уже больше 50 лет учитель высшей квалификационной категории Александра Еремеева преподает немецкий язык. Изучение материала происходит через освоение культуры Германии, Австрии, Швейцарии, учащиеся знакомятся с историей, литературой, музыкой, изобразительным искусством этих стран. Ученики заслуженного педагога ежегодно занимают призовые места в предметных олимпиадах, конкурсах и других интеллектуальных состязаниях.

- Труд преподавателя отмечен многочисленными благодарностями и грамотами органов власти и общественных организаций. Присвоение почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» – высокая и справедливая оценка многолетней самоотверженной работы талантливого педагога, - отметили в министерстве образования и науки Мурманской области.

Кроме того, Александра Еремеева более 15 лет руководит школьным театром. Является автором пьес, режиссером, организует работу по созданию декораций и костюмов. Театральный коллектив «Искорка» Мурманского международного лицея под ее руководством не раз становился победителем Международного фестиваля театральных коллективов на немецком языке.

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