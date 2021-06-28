Две школы Мурманской области одержали победу на всероссийском конкурсе

Финалистам вручили подарочные сертификаты и дипломы.

Две школы Мурманской области стали победителями всероссийского смотра-конкурса «Школа года - 2021». Почетные звания получили гимназия № 2 в Мурманске и школа № 269 ЗАТО Александровска.

- Цель конкурса - обобщение лучших практик управления образовательными организациями в современных условиях, аккумулирование передового успешного опыта работы педагогов, мотивация школ к самоанализу и росту, поощрение лучших общеобразовательных организаций, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

Также по итогам Всероссийского конкурса организаций «Лидеры Отрасли. РФ» победителем стал детско-юношеский центр "Ровесник", расположенный в Кандалакше.

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