Учителем года Мурманской области стал преподаватель истории из мурманского лицея

10 Июль 2020 2020-07-10T17:24:42+03:00

Вячеслав Пославский представит наш регион в финале конкурса в Москве и Вологодской области

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В Заполярье подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса "Учитель года России-2020". В этом году лучшего преподавателя Мурманской области, который представит наш регион в финале, выбирали онлайн.

В соревновании приняли участие 9 педагогов. На пути к победе они провели «Методический семинар» и «Мастер-класс», написали «Эссе», сделали «Презентацию разработки урока», «Образовательный проект». Финалисты конкурса приняли участие в «Публичной лекции» и дискуссии «Разговор с министром». Кто же стал самым-самым?

- Победителем регионального этапа стал Вячеслав Пославский, учитель истории и обществознания «Мурманского академического лицея». Он представит Мурманскую область на заключительном этапе конкурса в Волгоградской области и Москве, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

Стоит отметить, что Вячеслав Пославский уже не первый раз одерживает победу в таких соревнованиях - в 2019 и 2012 годах он был финалистом конкурса "Учитель города".

Призерами регионального этапа конкурса стали Юлия Федорова, учитель русского языка и литературы школы № 20 в Лувеньге и Ольга Анашкина, учитель истории и обществознания школы № 2 в Полярном.

Победу в междисциплинарной группе «Педагогический дебют» одержала Аревик Арустамова, учитель математики школы № 19 имени М.Р. Янкова в Заполярном.

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