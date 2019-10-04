В Мурманске наградили лучших заполярных педагогов

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-04T17:28:17+03:00

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В преддверии профессионального праздника в столице Заполярья подвели итоги традиционного конкурса «Учитель города». В этом году было 32 участника.

– Мурманское образование из года в год показывает стабильно высокие результаты, оно по праву считается одним из лучших в России, – с гордостью отметил мэр областного центра Андрей Сысоев.

Соревнования проводились в двух категориях: «Педагогический поиск» и «Педагогический дебют». В последнем участвовали преподаватели с опытом работы менее трех лет.

Депутат городского совета Тамара Прямикова лично поблагодарила северных учителей за их нелегкую работу.

- В нашем городе педагоги – трудолюбивые, умные и талантливые люди, которые всей душой любят свое дело, – подчеркнула депутат горсовета. – Большое спасибо вам за этот непростой, но очень благородный труд.

В конкурсе «Учитель города – 2019» победу одержал преподаватель истории из Мурманского академического лицея Вячеслав Пославский. Призерами стали учитель технологии школы №34 Максим Матях, учитель информатики из гимназии №2 Людмила Низовцева и учитель начальных классов школы №49 Анна Пономарева. Их наградили памятными призами и денежными премиями.

ИСТОЧНИК KP.RU