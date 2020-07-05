2020-07-05T13:16:13+03:00
Общество

Три детских сада Мурманской области победили в конкурсе на получение федерального гранта

Средства пойдут на создание центров психолого-педагогической, консультационной помощи для родителей с детьми
Наталья ЛОБАНОВА
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Гранты получат мурманский, кандалакшский и кировский садики.Гранты получат мурманский, кандалакшский и кировский садики.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Министерство просвещения России объявило победителей конкурса на предоставление грантов дошкольным организациям из федерального бюджета. Средства выделят в форме субсидий на создание центров помощи родителям с детьми по программам психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи.

На участие в соревновании было подано 122 заявки от дошкольных образовательных учреждений из разных уголков нашей страны. Победителями стали 49 детских сада, в том числе три из них - в Мурманской области.

- Детский сад № 97 в Мурманске получит грант в размере 950 тысяч рублей, «Детский сад № 15 компенсирующего вида» в Кандалакше получит грант в размере 1 миллиона рублей, детский сад № 10 в Кировске получит грант в размере 873 тысячи рублей. На реализацию проектов победители получат софинансирование из регионального бюджета по 100 тысяч рублей, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

Полученные средства направят на реализацию модели оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы с родителей дошкольников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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